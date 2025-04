LA CONDIZIONE FISICA È ORRIBILE: Tudor costretto a mandarlo in panchina da subito | Escluso dai titolari

Juventus, condizioni fisiche non delle migliori per il calciatore, mister Tudor non può fare altro che spedirlo in panchina

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Anche se la situazione in classifica è tutt’altro che rassicurante. La Juventus ritorna alla vittoria. Buona la prima per Igor Tudor che conquista i primi tre punti. Molto pesanti.

L’obiettivo che la società gli ha chiesto è quello di entrare tra le prime quattro posizioni. Ergo: qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Rivali permettendo, ci mancherebbe altro.

Nel match di sabato pomeriggio qualcosina di buono si è visto. A notarlo proprio i tifosi che hanno espresso le loro considerazioni sui social network. Così come hanno rivelato i fattori negativi perché quelli non sono mancati.

Intanto, però, per il mister di Spalato arriva la prima pessima notizia riguardante le condizioni fisiche di un calciatore: le stesse, infatti, non sono delle migliori. Possibile che, a partire dal prossimo match di campionato, si accomoderà in panchina.

Juventus, condizioni fisiche pessime: Tudor lo spedisce in panchina

Nonostante la vittoria il peggiore in campo è stato lui: Teun Koopmeiners. A prescindere da come si concluderà questa stagione, il primo anno in bianconero per l’olandese di può descrivere in una sola parola: fallimentare. L’ex Atalanta ha deluso tutte le aspettative che i sostenitori avevano riposto in lui. Contro il Genoa è apparso, in più di una occasione, impacciato e disorientato. Deve sicuramente fare di più. Anche perché rischia seriamente il posto da titolare.

A fornirgli un “assist” per la sua prestazione opaca le sue non ottime condizioni fisiche. Secondo quanto annunciato dal quotidiano Tuttosport è molto probabile che, a partire dal prossimo impegno di campionato di domenica sera contro la Roma, Koopmeiners possa partire dalla panchina. Magari entrare a gara in corso e dare il suo contributo. Una ipotesi tutt’altro da scartare visto che il calciatore non è sicuramente al meglio.

Juventus, condizioni fisiche non delle migliori: dalla prossima va in panchina

Questo, però, non toglierà il fatto che il centrocampista continuerà ad allenarsi insieme al resto della squadra. Così come gli consentirà di essere convocato per le prossime otto sfide di campionato. Come riportato in precedenza i tifosi della Juventus si aspettavano molto da lui e sono rimasti delusi. Così come da chi ha deciso, in ottica Fantacalcio, di puntare sull’ex atalantino.

Contro il Genoa è stato autore di una prestazione ai limiti dell’imbarazzante: sono stati ben 11 i palloni persi. Se non si tratta di un record allora poco ci manca. Possibile che al suo posto venga premiato Nico Gonzalez che, all’Allianz Stadium, non ha affatto disputato una pessima partita. Anzi.