Palermo, UFFICIALE: Bovo nuovo allenatore dell’Under 17 rosanero

Cesare Bovo torna al Palermo: guiderà l’Under 17 rosanero

Il Palermo FC ufficializza il ritorno di Cesare Bovo, che assume la guida tecnica della formazione Under 17. L’ex difensore, già protagonista in maglia rosanero durante una delle epoche più entusiasmanti del club, prende il posto di Dario Golesano, a cui la società ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto fino a oggi.

L’annuncio è arrivato direttamente attraverso i canali ufficiali del club:

“Il Palermo FC comunica di aver affidato a Cesare Bovo la guida tecnica della formazione Under 17 in sostituzione dell’allenatore Dario Golesano, a cui va il ringraziamento del Club per il lavoro svolto. A Bovo il bentornato e le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.”

Confermata, dunque, l’indiscrezione lanciata ieri da ilovepalermocalcio.com, che aveva anticipato il possibile ingresso di Bovo nello staff tecnico del settore giovanile.

Una scelta che segna il ritorno a casa di un volto caro ai tifosi, nella speranza che la sua esperienza e il suo carisma possano contribuire alla crescita delle nuove leve rosanero.