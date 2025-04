Ternana, salta ancora la panchina: esonerato Abate, arriva Liverani

Nessuno voleva crederci davvero, qualcuno ha pensato al classico scherzo del 1° aprile. E invece è tutto vero: la Ternana ha esonerato – per la seconda volta in questa stagione – Ignazio Abate, richiamando Fabio Liverani alla guida tecnica della squadra. Uno scenario già visto lo scorso febbraio, quando l’ex centrocampista di Lazio e Fiorentina era stato silurato e poi reintegrato nel giro di poche ore in circostanze rocambolesche.

Stavolta, però, la decisione pare definitiva. A risultare fatale per Abate è stata la pesante sconfitta per 1-4 rimediata domenica scorsa sul campo della Lucchese, un tracollo che ha solo accelerato un cambio già meditato da tempo in via della Bardesca.

Fabio Liverani, che in carriera ha già guidato anche il Palermo nella tormentata stagione 2017-18, torna così sulla panchina delle Fere. Un nome che, nelle scorse settimane, era stato anche accostato proprio al Palermo, in un momento di incertezza attorno alla posizione di Alessio Dionisi, poi confermato alla guida del club rosanero.

Liverani ritrova una squadra chiamata ora a preparare la sfida casalinga di domenica contro il Carpi. L’obiettivo è tenere accese le flebili speranze di rimonta in classifica: l’Entella, attualmente avanti di 5 punti, sarà l’avversario diretto all’ultima giornata nello scontro di Chiavari. Per sperare, però, servirà prima accorciare il distacco a -3.

L’annuncio ufficiale della società è atteso nelle prossime ore.