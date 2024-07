Como, UFFICIALE: c’è la firma di Mazzitelli (FOTO)

Attraverso i propri canali ufficiali, il Como ha annunciato l’arrivo di Luca Mazzitelli:

“Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio dal Frosinone a titolo temporaneo con obbligo di riscatto di Luca Mazzitelli. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2027.

Il 28enne, che ha iniziato la sua carriera con la Roma, si unisce al club dopo aver segnato otto gol e fornito sei assist col Frosinone.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha commentato così l’accordo: “Mazzitelli ha disputato una grande stagione a livello individuale in Serie A la scorsa annata. Porta con sé una buona esperienza nel campionato e possiede ottime qualità di leadership sia in campo che nello spogliatoio. Ha voluto fortemente venire a Como e questo è il tipo di giocatore di cui abbiamo bisogno nel nostro club per continuare a crescere come vogliamo. Affamato e determinato ad aiutare la squadra”.

In merito all’ingaggio, Luca ha dichiarato: “Sono molto contento di aver firmato con il Como 1907. Ho potuto subito vedere che grande ambizione e che grande progetto ci sia qui. Non vedo l’ora di iniziare a giocare con questa maglia”.