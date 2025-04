Sassuolo verso il Palermo: allenamento pomeridiano al Mapei Football Center. Il report

Domenica 6 aprile potrebbe essere una data importante per il Sassuolo. In caso di vittoria allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo e con un pareggio o una sconfitta, poche ore dopo, dello Spezia contro la Sampdoria, i neroverdi festeggerebbero aritmeticamente il ritorno in Serie A. Gli uomini di Fabio Grosso vogliono, dunque, arrivare più pronti che mai all’appuntamento contro i rosanero e oggi pomeriggio, martedì 1 aprile, hanno ripreso gli allenamenti.

Di seguito il report della seduta odierna pubblicato dal club emiliano sul proprio sito ufficiale:

“Dopo due giorni di riposo concessi al termine della sfida vinta contro la Reggiana, gli uomini di Fabio Grosso sono tornati sui campi del Mapei Football Center per riprendere con gli allenamenti.

Iniziata con una fase di riscaldamento e alcune esercitazioni tecniche e di possesso palla, la sessione è proseguita con delle partitelle a tema a campo ridotto e del lavoro metabolico a secco. A concludere, la squadra ha svolto una partitella finale a metà campo.

Domani la squadra si allenerà la mattina”.