Tonali: «Non posso immaginarmi l’Italia senza il Mondiale»

Sandro Tonali è stato protagonista di una lunghissima intervista concessa a Sky Sport Insider. Il centrocampista della Nazionale si è anche soffermato sia sul rapporto con Luciano Spalletti durante la squalifica per scommesse sia sul cammino della Nazionale verso USA 2026:

«Il CT è tra coloro che ho sentito di più durante la squalifica. Ma era così anche prima: con me è sempre stato bravo, molto diretto, come lo è con tutti. Delle volte fa male, dà fastidio sentirsi dire delle cose in maniera così diretta, senza girarci intorno: ma quelle sono le persone oneste che alla fine ti fanno stare meglio. Se andremo al Mondiale? Sì, perché non abbiamo scuse. Non posso immaginarmi la Nazionale senza Mondiale».