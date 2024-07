Gds: “Blitz Palermo. Appuah, affare definito. Adesso Martegani e Ceccherini”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui movimenti di mercato in casa Palermo.

La settimana di fuochi d’artificio sul mercato del Palermo potrebbe riservare ulteriori sorprese. Dopo aver sondato il terreno nei giorni scorsi, il Palermo ha affondato il colpo con il Nantes per assicurarsi Appuah, un esterno offensivo classe 2004, con un’offerta che i francesi sembrano disposti ad accettare.

L’offerta del Palermo, compresa tra 1,5 e 2 milioni di euro più bonus, ha battuto la concorrenza. Il Nantes aveva già rifiutato un’offerta da 1,8 milioni dal Venezia, ma il rilancio del Palermo si è rivelato vincente. Oltre al Venezia, anche alcuni club di Premier League e Championship avevano mostrato interesse per Appuah, senza però entrare nei dettagli economici con i francesi.

Appuah, con nove presenze in Ligue 1 e sei apparizioni nella Youth League con il Nantes, è un giocatore promettente che può dare velocità alla manovra del Palermo e creare un asse di tutto rispetto sulla sinistra con Lund. La sua freschezza e capacità di sacrificarsi in fase difensiva possono essere fondamentali, specialmente a partita in corso. Il Palermo spera che Appuah non segua le orme di Traoré, un altro classe 2004 che non è riuscito a incidere come sperato nella seconda metà della scorsa stagione. L’operazione per Appuah ricorda quella di Vasic nel luglio 2023, quando il Palermo rilanciò con 2 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza.

L’acquisto di Appuah non esclude ulteriori innesti nel comparto esterni, soprattutto se dovessero partire Di Mariano o Insigne. Tuttavia, è improbabile che si riapra la trattativa con lo Spezia per Verde, che ha rifiutato proposte dall’estero sperando in una nuova avventura in Italia. Lo Spezia sta proponendo Verde a squadre di Serie B, ma il Palermo sembra aver perso l’interesse mostrato a gennaio.

Concluso l’affare Appuah, il direttore sportivo De Sanctis si concentrerà su altri reparti. Attualmente, le piste più calde sono Ceccherini del Verona per la difesa e Martegani del San Lorenzo per il centrocampo. Tuttavia, per il terzino sinistro e il centravanti, i tempi di attesa potrebbero prolungarsi fino alla vigilia della nuova stagione.