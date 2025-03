Le Douaron, una stagione piena di alti e bassi

Da oggetto misterioso a rivelazione, fino a essere messo da parte: la stagione di Jérémy Le Douaron è stata un’altalena continua, e definirla semplicemente “complicata” sarebbe riduttivo. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, il centravanti francese – arrivato a fine agosto come l’acquisto più costoso della Serie B (4 milioni di euro più un ingaggio da oltre 600mila annui) – ha impiegato tempo per entrare nei meccanismi di Dionisi e mostrare le sue reali qualità.

Dopo 15 partite senza reti, il primo gol è arrivato il 21 dicembre contro il Sassuolo, nel match poi perso per 2-1. Da lì è iniziato un periodo d’oro: la settimana successiva ha deciso la sfida col Bari con un gol pesantissimo, seguito da altre due marcature consecutive contro Modena e Juve Stabia, firmando un inizio 2025 tutto in salsa francese.

L’arrivo di Pohjanpalo cambia gli equilibri

Quel momento positivo ha fatto pensare che Le Douaron potesse diventare intoccabile nello scacchiere tattico rosanero, magari persino più di Brunori. Ma il mercato invernale ha cambiato le gerarchie: l’arrivo di Pohjanpalo ha inevitabilmente ridotto il suo spazio, complicando la sua posizione in un reparto d’attacco sempre più ricco e competitivo.

I numeri lo confermano: tra la partita col Sassuolo e quella con il Pisa – ultima prima dell’arrivo del finlandese – Le Douaron aveva una media di quasi 83 minuti a partita, sette presenze da titolare, quattro gol e un assist. Dopo l’approdo di Pohjanpalo, invece, sei presenze da Spezia-Palermo a Palermo-Cremonese, con una sola da titolare (causa squalifica di Brunori), nessun gol né assist e una media scesa drasticamente a 29 minuti a partita.

Serve anche il suo contributo

Un calo evidente in termini di impatto tecnico, che Dionisi dovrà valutare attentamente nel finale di stagione. Come il Giornale di Sicilia, in un Palermo che sogna i playoff, sarà fondamentale l’apporto di tutta la rosa, comprese le seconde linee.

Le Douaron ha dimostrato di poter essere decisivo e il Palermo non può permettersi di rinunciare alla sua qualità offensiva: che parta dal primo minuto o entri a gara in corso, serviranno anche i suoi gol per trasformare il sogno playoff in realtà.