Gds: “Di Francesco-gol trascina il Palermo. Assente Brunori, è giallo infortunio”

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull’amichevole tra Leicester e Palermo, terminata 0-1 con gol di Di Francesco, ma anche sull’assenza di Brunori.

La prima amichevole in terra inglese per il Palermo si è conclusa con una vittoria dolce: i rosanero hanno sconfitto 1-0 il Leicester all’SMH Group Stadium di Chesterfield. Il Leicester è il vincitore della scorsa Championship, che gli ha garantito l’accesso alla prossima Premier League. La partita è stata decisa da un gol di Di Francesco nella ripresa, come già successo contro il Monza.

L’allenatore Dionisi ha scelto una formazione simile a quella delle precedenti amichevoli, ma ha dovuto fare a meno del capitano Brunori, assente per affaticamento muscolare e rimasto al CFA di Manchester per un allenamento personalizzato. In attacco, ha schierato un tridente leggero composto da Insigne, Di Francesco e Di Mariano. Dall’altra parte, il tecnico Cooper ha schierato molti dei suoi giocatori principali, tra cui Okoli, Winks, Ndidi, Mavididi e Daka.

Il Palermo ha iniziato la partita con un tentativo di Saric, che è andato vicino al gol. Poco dopo, anche Insigne ha provato con un tiro a giro che è uscito di poco. Al 26’, Ranocchia ha sfiorato il gol con una punizione. Il Leicester ha risposto con un colpo di testa di Ndidi su cross di Mavididi nel primo tempo e un altro tentativo di Mavididi nella ripresa, deviato da Lucioni.

Il Palermo è passato in vantaggio all’11’ della ripresa con un gol di Di Francesco, che ha sfruttato un’invenzione di Henry e una deviazione di Ricardo. Poco dopo, i rosanero sono andati vicini al raddoppio con un tiro di Insigne che ha colpito il palo. Henry ha quasi segnato con una giocata spettacolare, ma il suo tiro è uscito di poco dopo una deviazione.

L’assenza di Brunori ha sorpreso tutti e ha aperto nuove prospettive per il futuro del Palermo. Secondo una nota del club, il capitano è stato assente a causa di un affaticamento muscolare. La Cremonese è l’unica squadra che ha fatto un’offerta concreta per Brunori, ma il Palermo ha rifiutato.

Senza Brunori, Dionisi ha schierato Di Francesco come falso 9, con Insigne e Di Mariano ai lati, mentre Henry è entrato solo nella ripresa. Il Palermo dovrà affrontare questa situazione per evitare di iniziare le competizioni ufficiali con Henry come unica punta disponibile.