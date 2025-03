Corriere dello Sport: “Dybala si opera, stagione finita”

Le nubi che avevano oscurato il futuro di Paulo Dybala si sono sciolte in un misto di dolore e consapevolezza, sfociate nelle lacrime dopo l’infortunio contro il Cagliari. Come racconta Roberto Maida sul Corriere dello Sport, la tempesta emotiva è stata forte al punto da far vacillare anche le sue certezze, ma dopo 72 ore di riflessione e diversi consulti medici, l’attaccante argentino – ex Palermo – ha deciso di affrontare il problema con lucidità: si opererà.

La lesione riportata è seria e, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, l’intervento chirurgico si è reso necessario per ricostruire il tendine e ridurre il rischio di recidive. Il lato amaro è che la sua stagione con la Roma finisce qui. Quello positivo è che sarà pronto per l’inizio della prossima.

Sorriso e determinazione

Nonostante tutto, Dybala ieri è apparso sereno a Trigoria, dove ha assistito al primo allenamento settimanale dei compagni insieme a Ranieri. In piedi, fermo ma determinato. Secondo quanto riferisce Maida sul Corriere dello Sport, lo staff medico giallorosso ha condiviso con il giocatore l’idea che la terapia conservativa avrebbe avuto benefici limitati: tre o quattro presenze sulle nove gare rimanenti e un rischio concreto di nuove lesioni.

Per questo, la decisione è stata quasi obbligata. Si valuta ora dove e quando sottoporsi all’intervento: tra le opzioni la clinica finlandese di Lasse Lempainen, luminare in ambito tendineo, la struttura di Barcellona dove opera il dottor Cugat e anche la Klinik Gut di St. Moritz, in Svizzera, indicata dai Friedkin e guidata dal professor Georg Ahlbaumer. La data probabile è lunedì.

Messaggi e affetto social

La notizia ufficiale, dopo il comunicato della Roma, è stata rilanciata dallo stesso Dybala con un post su Instagram in tre lingue, rivolto ai suoi oltre 57 milioni di follower:

«Vi ringrazio di cuore per l’affetto che mi dimostrate sempre. Dopo gli esami e aver valutato diverse opzioni, ho deciso di operarmi ora per tornare il prima possibile. Anche se momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere la Roma e la nostra Nazionale. Tornerò presto, ancora più forte. Promesso. Forza Roma e vamos Argentina!»

Messaggi di vicinanza sono arrivati da compagni e colleghi: da Paredes, che ha scritto «Forza, mio re: ti aspetteremo», a Saelemaekers («Sempre insieme, forza fratello»), fino all’Athletic Bilbao, ultimo avversario europeo dei giallorossi.

Verso il ritorno

Come sottolinea Maida sul Corriere dello Sport, Dybala ha davanti a sé un percorso di recupero delicato ma chiaro: il rientro è previsto per l’inizio della preparazione estiva. A 31 anni, il fantasista argentino si trova ad affrontare l’infortunio più serio della sua carriera, ma lo fa con la testa alta, come chi ha ancora tanto da dire.

La Roma lo aspetta. Questa volta, l’argomento dell’estate non sarà il mercato o la clausola rescissoria, ma il ritorno in campo di un talento fragile e sfortunato, che ha sempre trovato il modo di rialzarsi.