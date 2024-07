Gds: “Palermo, per le uscite adesso non è da escludere anche la risoluzione del contratto”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle situazioni in uscita, per i quali i rosanero potrebbero anche valutare la risoluzione contrattuale.

Il direttore sportivo del Palermo adesso dovrà operare in uscita, trovando sistemazione per quei giocatori che nel progetto tecnico 2024/25 troverebbero poco spazio. I più vicini alla cessione sono Damiani e Fella, sebbene per chiudere le trattative rispettivamente con Pescara e Cavese manchino ancora alcuni dettagli, che non dovrebbero tuttavia incidere sulla buona riuscita dell’affare.

Broh e Devetak, rimasti a Palermo per la seconda parte del ritiro, sono in attesa di proposte dalla Serie C o dall’estero. Non è da escludere che, in mancanza di movimenti, si arrivi alla risoluzione del contratto con un anno di anticipo, come avvenuto ad agosto 2023 con Crivello. Per Stulac è probabile che si aspetti la guarigione dall’infortunio, mentre Nedelcearu e Buttaro cercheranno una nuova realtà in Serie B e Corona una squadra in cui farsi le ossa.

Per quanto riguarda Graves e Saric, sarà il Palermo a decidere, presumibilmente al termine del ritiro. Se daranno buoni segnali, continueranno in rosanero, altrimenti potrebbero essere ceduti.