Corriere dello Sport: “Salernitana, Kallon e ora Nedelcearu. Colpo Palermo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’ edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle principali trattative del giorno in serie B.

Un nuovo profilo è entrato nei radar del Modena: parliamo del trequartista del Verona Ajdin Hrustic (28). Il Palermo sta per chiudere l’acquisto di un esterno d’attacco francese il cui nome era già rimbalzato nei giorni scorsi: si tratta di Stredair Appuah (20). Arriva dal Nantes, con cui l’anno scorso ha anche esordito in Ligue 1. Adesso il Palermo sarà impegnato nello sfoltimento della rosa: probabile partenza per il rumeno Ionut Nedelcearu (28), che in Italia piace alla Salernitana ma suscita interesse anche all’estero.

Potrebbe arrivare da Dubai un’offerta concreta per l’acquisto della Salernitana. Intanto la Salernitana ha riallacciato i rapporti con Gabetti Sport per un temporary management. Iervolino ha detto che si dimetterà da presidente prima del campionato, quindi dovrà individuarne uno, che potrebbe essere il ceo di Gabetti, Roberto Busso. Nando Elefante, ex dg della Juve Stabia, potrebbe essere il direttore generale. Per quanto riguarda il responsabile della comunicazione, circola con insistenza il nome di un giovane giornalista salernitano. Capitolo squadra. Alla Salernitana arriva in prestito Yayah Kallon (23), esterno offensivo della Sierra Leone, mancino, la scorsa stagione al Bari. Ora Petrachi può concentrarsi sul difensore centrale. Si tratta di un nome top secret, che il ds ha bloccato da 10 giorni. Interesse per Paolo Ghiglione (27), terzino destro della Cremonese, in scadenza, e per Cesar Falletti (31), trequartista sempre del club grigiorosso. Per il centrocampo c’è stato un sondaggio con il Bari per Mattia Maita (29). La Salernitana riprenderà la preparazione al Mary Rosy oggi alle 18,30. Serio infortunio muscolare per Franco Tongya: lesione dell’adduttore lungo della coscia destra. L’atleta ne avrà per almeno tre-quattro settimane.

Il Pisa ormai a un passo per la chiusura del prestito dall’Atalanta del difensore Giovanni Bonfanti (21). Accordo raggiunto dal Bari con il portiere brasiliano Nicolas David Andrade (36) del Pisa. Palla al club toscano che aspetta di chiudere la trattativa con il croato Adrian Semper (26) del Como. Davide Veroli (21) del Cagliari arriverà a Bari in prestito secco. Il Venezia in pressing su Alessandro Plizzàri (23). La punta esterna Filippo Distefano (21) è un nuovo calciatore del Frosinone: arriva in prestito.

La Juve Stabia ha puntato tutto su Alessandro Sorrentino (22) del Monza. Rinforzo di prospettiva per la Carrarese che ingaggia dalla Roma, con la formula del prestito, il centrocampista Luigi Cherubini (20). In settimana gli apuani potrebbero chiudere con il Pisa per Alessandro Arena (23) che i giallazzurri stanno inseguendo ormai da una decina di giorni. Su Gennaro Tutino (28) si è inserito prepotentemente il Sassuolo. Si tratta su una base di 5 milioni, superiore sicuramente a quella offerta dalla Samp. Per la difesa affare in dirittura d’arrivo con il Como, che sta per acconsentire al trasferimento di Cas Odenthal (24). Il marocchino Ismail Achik (23) sondato dal Cittadella.