Ahia, il tendine! “Operazione chirurgica immediata”: STAGIONE FINITA e torna in Serie A tutto rotto

Mazzata tremenda per il calciatore, che si è fatto male in maniera pesante al tendine chiudendo in netto anticipo la stagione.

La stagione calcistica in corso è stata segnata da un’ondata di infortuni che ha colpito tanti giocatori, anche di altissimo livello. E spesso e volentieri questi si sono rivelati molto gravi, e hanno costretto i calciatori ai box per lunghi periodi di tempo. Basti pensare ai vari Rodri, Bremer, Carvajal e tanti altri.

Le cause di questo fenomeno sono molteplici, ma alcune sembrano emergere con maggiore evidenza. Uno dei fattori principali è l’intensificazione dei calendari, con un numero sempre maggiore di partite giocate in un arco di tempo ristretto. Questo sovraccarico di impegni sottopone i giocatori a uno stress fisico e mentale estremo, aumentando il rischio di infortuni muscolari e articolari.

Sebbene nel corso delle ultime settimane questa mattanza sembrava essersi placata, di recente è arrivata una nuova brutta notizia, che coinvolge proprio la Serie A. Un giocatore infatti si è seriamente fatto male al tendine, finendo così sotto i ferri e chiudendo con largo anticipo la stagione in corso. Una mazzata tremenda dunque per lui e per il suo club.

Infortunio molto pesante per il calciatore

Prima della sosta, in particolare nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Mario Hermoso si è infortunato. Durante la partita giocata in casa contro il Bayern Monaco infatti lo spagnolo ha lasciato il campo al 38esimo del primo tempo a causa di un infortunio.

Dopo i vari controlli e accertamenti del caso però nelle scorse ore è arrivato il comunicato ufficiale del club tedesco, riportato da calciomercato.it, che sancisce praticamente la fine della sua stagione.

”Lesione al tendine”

”Il difensore del Bayer 04 Mario Hermoso è stato sottoposto oggi, martedì, a un intervento chirurgico riuscito a Madrid. Il giocatore in prestito dall’AS Roma ha riportato una lesione al tendine del muscolo pettorale destro nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l’FC Bayern Monaco, terminata 0-2”.

Dopo questo comunicato si era pensato anche ad un possibile ritorno nella Capitale per il calciatore, visto che al momento si trova in prestito dalla Roma al Leverkusen. Alla fine però le due società hanno optato per la riabilitazione in Germania.