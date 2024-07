Corriere dello Sport: “Colpo Cavese, ecco Fella. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle principali operazioni di mercato in serie C.

Giuseppe Fella (30) del Palermo (ultimo anno a Latina) dovrebbe andare alla Cavese. La Vis Pesaro è alla ricerca di un portiere un under e si è messo in concorrenza con il Pescara – che segue anche Samuele Massolo (28) e Daniele Borra (28) – corteggiando il sampdoriano Ivan Saio (22), in alternativa ci sarebbe Cesare Galeotti (21) della Spal. A Pescara si guarda sempre al ritorno di Stefano Pettinari (32) della Reggiana. L’arrivo di Luca Falbo (24) al Rimini ha chiuso la corsia laterale mancina. Contatti ancora aperti con il Brescia per il difensore Elia Maccherini Tonini (21). L’attaccante islandese Ottar Magnus Karlsson (27) del Venezia è più di un’idea per la Spal.

Manca solo l’ufficialità, ma Emanuele Pio Cicerelli (30) è un nuovo giocatore della Ternana. Daniele Montevago (21) attaccante della Samp potrebbe finire al Perugia ma c’è la concorrenza del Sorrento. Contatti in corso per Francesco Zullo (21), terzino destro, del Cagliari.

Il Crotone sonda la pista che porta al difensore dell’Avellino Erasmo Mulè (25) e tiene sempre aperta quella che porta all’altro difensore Matteo Gilli (27) del Picerno. Piace l’attaccante albanese Eljon Toci (21) della Fiorentina. Arriva al Giugliano l’esterno difensivo sinistro Salvatore La Vardera (22).

L’Avellino aspetta Marco Toscano (27), in arrivo dalla Casertana, e ha raggiunto l’accordo con il Venezia per l’attaccante Daishawn Redan (23), per il quale i lagunari hanno chiesto di inserire l’obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B, promettendo di partecipare al pagamento dell’ingaggio di 750mila euro. Su Redan, però, è forte la concorrenza di Catania e Triestina.

Il Monopoli batte quattro colpi: il trequartista italo-argentino Cristian Battocchio (32), svincolato con trascorsi in A con l’Udinese; l’attaccante Federico Vazquez (31) del Perugia, il centrocampista Paolo Virgilio (19), la scorsa stagione al Martina in Serie D, e il mediano Nana Welbeck (29) del Catania, strappato al Taranto. Trattativa in corso per la punta Nicolò Bruschi (26). L’Altamura non si ferma: ufficiale l’ingaggio del mediano Daniele Franco (30), la scorsa stagione alla Turris. Dal Cerignola è in arrivo l’attaccante Vito Leonetti (30). L’Altamura ha chiesto anche informazioni su Iacopo Cernigoi (29). Il Sorrento ha preso il portiere Mirko Albertazzi (27) e ha chiesto l’esterno difensivo Manuel Nicoletti (25) al Crotone. Per il Lumezzane arriva l’attaccante Gaetano Monachello (30) dal Mantova. Ancora giovani per il Messina. Arrivano in prestito dalla Cremonese l’attaccante Blue Mamona (22) e Umberto Morleo (19).