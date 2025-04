Serie A: lo scontro Champions va all’Atalanta, Bologna sconfitto 2 a 0. La classifica aggiornata

Una vittoria fondamentale per bissare l’obiettivo Champions League. Il lunch-match e scontro diretto tra Atalanta-Bologna, valido per la 32esima giornata di Serie A, si conclude sul risultato di 2 a 0 per i bergamaschi, che mettono la gara in discesa attraverso una prima frazione di gioco eccellente. Infatti, dopo soli tre minuti, i nerazzurri ripartono in contropiede e Retegui, sull’assist di Bellanova, realizza l’1 a 0. L’argentino, successivamente, recupera palla, innesca Pasalic e arriva il raddoppio. Gli uomini di Italiano provano a reagire, ma Ederson e Carnesecchi, rispettivamente sui tentativi di Lucumi e Ndoye, salvano i propri compagni.

Nella ripresa, il Bologna prova ad alzare i ritmi, ma crea poche occasioni e così poco pericolose da non preoccupare particolarmente il portiere atalantino. Così, gli uomini di Gasperini conquistano i tre punti e vanno al terzo posto, a +4 sul quinto occupato proprio dai falsinei, i quali non riescono a firmare il controsorpasso sulla Juventus, trionfante ieri sera per 2 a 1 contro il Lecce

Ecco la classifica aggiornata:

Inter – 71 punti

Napoli – 65 punti

Atalanta – 61 punti

Juventus – 59 punti

Bologna – 57 punti

Lazio – 55 punti

Roma – 53 punti

Fiorentina – 52 punti

Milan – 51 punti

Torino – 40 punti

Udinese – 40 punti

Genoa – 38 punti

Como – 33 punti

Verona – 31 punti

Cagliari – 30 punti

Parma – 27 punti

Lecce – 26 punti

Empoli – 24 punti

Venezia – 24 punti

Monza – 15 punti