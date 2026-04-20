Serie A: Fiorentina avanti 1-0 a Lecce dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
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La Fiorentina chiude la prima frazione di gioco avanti 1-0 in casa del Lecce, nel posticipo del lunedì sera valevole per la 33a giornata del campionato di Serie A 2025-26.

Parte meglio il Lecce, che al 17′ ha la prima vera occasione da gol della gara: punizione laterale a un metro dalla bandierina. Danilo Veiga va al traversone verso Cheddira, l’attaccante colpisce di testa ma sulla linea salva tutto Fagioli. La viola alza il ritmo e al 30′ trova la rete che sblocca il risultato: sponda di Piccoli per Mandragora, il numero 8 apre per Harrison che dalla destra della porta tira a giro con il mancino battendo Falcone e trovando il suo primo gol in Serie A.


Al 38′ la formazione di Vanoli ha subito l’occasione del raddoppio, con Piccoli che in scivolata non riesce nella deviazione decisiva a un metro dalla porta, andando al riposo in vantaggio per 1-0.

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