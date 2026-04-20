Miccoli sui social dopo la presentazione del suo libro: “Momento molto importante per me, ho chiarito la mia posizione”

“Qualche giorno fa ho presentato il mio libro a Palermo ed è stato un momento per me molto importante”. Cosi ha esordito Miccoli, in un messaggio di ringraziamento pubblicato sui social in seguito alla presentazione negli scorsi giorni del suo libro.

Un fine settimana speciale, in cui Palermo ha riaccolto il suo storico capitano. L’ex rosanero ha fatto poi i suoi ringraziamenti alla città, chiarendo ancora una volta la sua posizione: “Grazie per l’affetto sincero, per gli sguardi, le parole, gli abbracci. Ho voluto condividere questo libro con voi per chiarire ancora una volta la mia posizione, il mio chiedere scusa e quello che questa esperienza mi ha insegnato”





Infine, spazio per un pensiero a chi gli è stato vicino in questi giorni: “Un grazie speciale a Vincenzo Di Fresco, presidente del Museo del Presente, alla professoressa Maria Falcone, ad Alessandro, direttore del museo, e a tutti i giornalisti e tifosi presenti sia alla Fondazione che alla Feltrinelli. Naturalmente grazie a Lorenzo Avola, Carolina Orlandi, Cristiano Pasca, Roberto Gueli, a alla casa editrice 66thand2nd Concedetemi il grazie più grande alla mia famiglia, da sempre accanto”

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