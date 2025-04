L’Entella vince il Girone B di Serie C. La Lega Serie B: “Bentornati”

Grazie alla vittoria del Milan Futuro per 1 a 0 contro la Ternana, la Virtus Entella festeggia il ritorno in Serie B. Quattro anni dopo, la formazione ligure ritorna in cadetteria nonostante le tre partite rimanenti per concludere la propria stagione. Gli uomini di mister Gallo, in campo alle ore 15 contro l’Arezzo, hanno festeggiato in anticipo e nei riscaldamenti la vittoria del campionato, rendendo dunque la giornata molto speciale a prescindere da come finirà la sfida contro i toscani.

Intanto, attraverso i propri canali social, La Lega Serie B si è congratulata con la Virtus Entella: “Toh, guarda chi si rivede. Bentornati”.