Presidenza FIGC, De Laurentiis: «Abete non adatto, meglio Malagò»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
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Aurelio De Laurentiis/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

La corsa alla presidenza della FIGC entra sempre più nel vivo in vista delle elezioni del 22 giugno. La giornata di oggi rappresenta uno snodo cruciale: alle ore 14:00 è infatti in programma il primo confronto diretto tra Giovanni Malagò e la Lega Serie A, che si presenta compatta con il sostegno di 19 club su 20, con la sola eccezione di Claudio Lotito.

Intorno alle 11:30, all’arrivo in Lega, è intervenuto anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con parole nette sul momento del calcio italiano e sulla scelta del prossimo presidente federale: «Ho chiamato Malagò e gli ho chiesto di prendere in mano la situazione del calcio italiano. Siamo stanchi di chi interpreta il ruolo istituzionale per il proprio prestigio. Per lavorare serve competenza. Si parla di una contrapposizione con Giancarlo Abete, persona che rispetto ma che, a mio avviso, non è adatta a questo ruolo. Attendiamo Malagò: alle 15 avremo un quadro più chiaro e ci auguriamo che le sue idee siano in linea con le nostre. Il calcio italiano ha davvero bisogno di essere riformato».


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