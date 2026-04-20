Inzaghi-Cole, da avversari in campo ad avversari in panchina: il ricordo della Lega B

La Lega Serie B celebra il fascino del calcio che unisce passato e presente con un post pubblicato sui propri canali social. Protagonisti dello scatto sono Filippo Inzaghi e Ashley Cole, che lo scorso sabato si sono affrontati da allenatori avversari nella sfida di Serie B vinta dal Palermo contro il Cesena.

L’immagine condivisa mette a confronto due momenti lontani nel tempo: da una parte lo scatto recente in panchina, dall’altra una fotografia d’archivio che ritrae i due quando erano ancora calciatori, impegnati in una sfida tra la nazionale italiana e quella inglese.

Un parallelo suggestivo che racconta l’evoluzione delle loro carriere, passando dal campo alla guida tecnica, e che sottolinea ancora una volta come il calcio sappia intrecciare storie e generazioni diverse in un unico racconto.