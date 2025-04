Serie C Girone B: il Milan Futuro batte 1 a 0 la Ternana, Entella matematicamente in B. La classifica aggiornata

Dopo quattro anni la Virtus Entella ritorna in Serie B. Grazia all’1 a 0 del Milan Futuro contro la Ternana, lunch-match della 36esima giornata del Girone B di Serie C, la formazione ligure, in campo alle ore 15 contro l’Arezzo, festeggia il salto di categoria.

Giornata no per la squadra di Fabio Liverani, stesa dalla rete di Qurini allo scadere del primo tempo, e molto sprecona nella ripresa. Infatti, l’uomo partita è il giovane Lapo Nava, portiere rossonero protagonista con degli interventi decisivi, tra cui quello su Cicerelli all’80’ su calcio di rigore.

Se per la Ternana si sono definitivamente spente le possibilità aritmetiche per il primo posto, per la formazione di Massimo Oddo si tratta di un successo fondamentale in ottica salvezza.

La classifica aggiornata

Entella – 78 punti

Ternana – 70 punti

Torres – 62 punti

Arezzo – 58 punti

Pescara – 58 punti

Vis Pesaro – 56 punti

Pineto – 55 punti

Pianese – 53 punti

Rimini – 49 punti

Pontedera – 45 punti

Gubbio – 45 punti

Perugia – 44 punti

Carpi – 43 punti

Campobasso – 39 punti

Ascoli – 39 punti

Lucchese – 33 punti

Milan U23 – 33 punti

Spal – 31 punti

Sestri Levante – 27 punti

Legnago Salus – 25 punti