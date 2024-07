Corriere dello Sport: “David De Gea al Genoa. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle principali operazioni di mercato in serie A.

Sarebbe sbagliato parlare di sogno, tanto meno di trattativa impossibile, perché l’apertura di David De Gea (33) al Genoa c’è ed è totale. Il pallino quindi è nelle mani dei rossoblù che, in queste ore, devono decidere se proseguire o meno la discussione con il portiere spagnolo, libero dalla scorsa stagione e intenzionato a tornare presto in campo. Le perplessità dei liguri sono dovute ovviamente al fatto che il calciatore è fermo da un anno e ultimamente si è allenato da solo. Di certo, come ribadito più volte, Alberto Gilardino vuole un portiere abile con i piedi e l’ex United corrisponde a questo identikit.

COLPO PER DIFRA. Il Venezia batte un colpo a zero. In attesa di definire il futuro di Tanner Tessmann (22) e senza perdere di vista il duo juventino Hans Nicolussi Caviglia (24)-Fabio Miretti (20), il club neopromosso ha deciso di chiudere per lo svincolato Alfred Duncan (31), ieri in città per le visite mediche e le firme. Adesso Eusebio Di Francesco si aspetta anche un regalo sulle fasce e uno dei nomi in lizza, ormai da più di un mese, si conferma così Matteo Cancellieri (22), che è in uscita dalla Lazio e anche in orbita Parma. A proposito dei ducali: è stato effettuato un timido sondaggio per l’attaccante del Cagliari Zito Luvumbo (22), per il quale i sardi pretendono una cifra molto alta, sui 18 milioni di euro.

DOPPIO ARRIVO. Novità al Como. Luca Mazzitelli (28), ufficializzato ieri per 2,4 milioni di euro, si è presentato poco prima di Emil Audero (27): il nuovo portiere dei lariani, reduce dal prestito all’Inter, è arrivato dalla Sampdoria. Comunicato anche per il Lecce, che ha annunciato la firma del trequartista polacco Filip Marchwinski (22) per i prossimi quattro anni con opzione per il quinto. Tutto confermato pure sul fronte Giacomo Bonaventura (34): l’ex fantasista della Fiorentina, determinato a proseguire la sua carriera all’estero, ha definito l’accordo annuale con l’Al Shabab con eventuale opzione per un’altra stagione: guadagnerà circa 4 milioni di euro all’anno, con una serie di bonus. L’intesa potrà essere formalizzata solo con l’ok della Lega araba.

Toro. Robin Gosens (30) può ancora tornare in Italia. La sua avventura all’Union Berlino appare terminata un anno dopo essere stato acquistato dall’Inter per 15 milioni. L’esterno, a lungo trattato dal Bologna prima della chiusura con Juan Miranda (24), punta al rientro in A dove è in contatto con il Torino. I granata non gareggiano da soli, la concorrenza anche dall’estero è forte, ma sperano di poter in qualche modo trovare la giusta formula con l’Union Berlino. Di certo, la società tedesca non può scendere dalla valutazione di 10 milioni di euro.

Tornando ai portieri, il Monza ha scelto Pierluigi Gollini (29) dell’Atalanta, mentre l’Udinese è ad un passo da Razvan Sava (22) del Cluj: l’offerta dei friulani è di circa 2 milioni di euro. Sempre i bianconeri hanno sondato, insieme al Torino, il difensore Matija Nastasic (31). I granata hanno poi in pugno Martin Erlic (26) e continuano a visionare Josh Doig (22). Tutto confermato, infine, per Grigoris Kastanos (26): il centrocampista cipriota è atteso dal Verona.