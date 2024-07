Tuttosport: “Sfida Sassuolo-Samp per Tutino. Il Palermo prende Appuah. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulle principali operazioni di mercato in serie B, con Appuah sempre più in orbita Palermo.

Il Sassuolo sta sfidando la Sampdoria per l’attaccante Gennaro Tutino. Sebbene i blucerchiati siano in vantaggio, le difficoltà legate alla ristrutturazione del debito potrebbero favorire il club emiliano, pronto a offrire un contratto quadriennale al giocatore del Cosenza e cinque milioni al club calabrese. Fabio Grosso vede Tutino come il partner perfetto per Samuele Mulattieri, soprattutto se dovessero partire Andrea Pinamonti o Armand Laurienté. Il Sassuolo tiene d’occhio anche Cas Odenthal, difensore del Como, e sta dialogando con lo svincolato Davide Biraschi.

Il Palermo continua a rinforzarsi. Dopo i colpi Blin e Pierozzi, ha messo le basi per acquisire Stredair Appuah, esterno d’attacco francese di 20 anni, dal Nantes per quasi due milioni di euro. La Cremonese ha ufficializzato il difensore Lorenzo Moretti dalla Triestina, mentre il Cesena ha preso il centrocampista gambiano Joseph Ceesay del Malmo in prestito con diritto di riscatto. Lo Spezia ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno Simone Bastoni.

Il Frosinone ha annunciato il prestito dell’attaccante Filippo Di Stefano, mentre il Pisa è pronto a chiudere per il portiere Adrian Semper dal Como per 2,5 milioni di euro, il che permetterà la cessione di Nicolas Andrade al Bari. Anche il terzino Davide Veroli potrebbe trasferirsi dal Cagliari al Bari, preferendo questa destinazione alla Sampdoria per avere più spazio.

Il terzino Riccardo Turicchia va al Catanzaro in prestito dalla Juventus, mentre il Cosenza ha ufficializzato il ritorno dell’attaccante Simone Mazzocchi dall’Atalanta. Lo Spezia pensa a Elio Capradossi per la difesa, il giocatore è svincolato dopo una deludente esperienza al Lecco. Il nuovo portiere della Juve Stabia sarà Alessandro Sorrentino, in prestito dal Monza. Il club campano sta trattando anche con Keita Baldé, ex Inter e Lazio, svincolato dopo aver vinto la Serie B con l’Espanyol.

Dopo l’infortunio di Giorgos Viktoros, il Brescia è tornato su Gianluca Calvani del Genoa, che interessa anche al Cosenza. Tra gli svincolati di lusso c’è Gianmarco Ferrari, non confermato dal Sassuolo, che potrebbe risolvere i problemi difensivi di diversi club di Serie B. Infine, il Modena è in pressing su Tiago Casasola, in uscita dalla Ternana.