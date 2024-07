Repubblica: “I “gemelli diversi” Niccolò dopo Edoardo per la difesa rosanero”

L’edizione oderna de la “Repubblica” si sofferma sull’operazione Niccolò Pierozzi, legandosi anche all’esperienza passata in rosanero del fratello Edoardo.

Con l’arrivo di Niccolò Pierozzi alla corte di Dionisi, il Palermo sembra aver fatto una scelta strategica per correggere il tiro, sperando di aver preso il gemello “forte” o, almeno, quello più fortunato. Il nome Pierozzi è già noto ai tifosi rosanero per l’esperienza deludente di Edoardo di due anni fa, un giocatore che non ha potuto dimostrare il suo valore sotto la guida di Corini, avendo avuto pochissime opportunità. Questa volta, però, il Palermo ha deciso di investire su Niccolò, il gemello più offensivo, che nell’anno in cui Edoardo faceva panchina, si è distinto come una delle rivelazioni della Reggina di Pippo Inzaghi.

Niccolò Pierozzi, è diverso dal punto di vista tecnico e tattico rispetto al fratello. Nato come esterno offensivo nelle giovanili della Fiorentina, è stato poi adattato a terzino a tutta fascia, ma può anche giocare a sinistra accentrandosi. Ha una spiccata propensione offensiva, come dimostrano gli 8 gol e 4 assist al primo anno tra i professionisti con la Pro Patria in Serie C, e le 4 reti con 2 assist con la Reggina l’anno successivo. Fiorentino, classe 2001 e ancora under, è cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, dove ha vinto la Coppa Italia Primavera nel 2019/2020 insieme al gemello Edoardo.

La stagione d’oro di Niccolò è stata il 2022/2023, quando, in prestito alla Reggina, è diventato una colonna portante della squadra, nonostante i problemi societari che hanno portato al fallimento del club a fine stagione. Le sue ottime prestazioni gli hanno valso anche la chiamata in nazionale under 21, con due partite giocate a marzo 2023 contro Serbia e Ucraina. Questi successi hanno convinto Vincenzo Italiano a inserirlo nella rosa della Fiorentina per la Serie A dell’anno scorso. Tuttavia, è stata una stagione sfortunata, iniziata con un infortunio muscolare estivo e caratterizzata da poche presenze in Conference League, tanta panchina e infermeria. Solo a gennaio, trasferitosi in prestito alla Salernitana, ha trovato spazio con 12 presenze e un gol memorabile contro la Juventus allo “Stadium” di Torino.

Niccolò Pierozzi ha firmato un contratto quadriennale con il Palermo, che lo legherà alla squadra siciliana fino al 2028. Tatticamente, Dionisi potrà contare su un jolly a tutta fascia, capace di giocare esterno destro in una difesa a 4, ala in un 3-5-2, e spingersi in zona gol grazie alla sua capacità di inserimento e abilità nel gioco aereo.

Nel frattempo, Morgan De Sanctis sta finalizzando un altro colpo di mercato dall’estero. Con circa 1,5 milioni di euro sul tavolo, il Palermo sta per chiudere l’acquisto di Streidar Appuah, un attaccante del Nantes classe 2004. Appuah, mancino di piede, è un’ala sinistra che può giocare anche a destra. Ha avuto una parentesi con le giovanili del PSG e la nazionale under 20 francese, e ha esordito in Ligue 1 con il Nantes nella stagione 2022/2023, giocando 4 partite anche nell’ultima stagione.