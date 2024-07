Leicester-Palermo 0-1, Dionisi: «Segnali buoni. Brunori? Spero di riaverlo presto» (VIDEO)

Al termine dell’amichevole vinta dai rosanero contro il Leicester per 1-0, grazie alla rete siglata da Di Francesco, è intervenuto il tecnico dei rosanero Dionisi ai microfoni ufficiali del club.

«Abbiamo fatto anche il risultato. Siamo all’inizio, bisogna essere convinti dei nostri mezzi. La società è solida e anche oggi c’erano tifosi. Dobbiamo solo essere equilibrati: arriveranno momenti positivi e negativi. Stiamo seminando bene. Chi è entrato ha messo grande spirito, poi chi fa gol viene acclamato ma è un gioco corale. Per me è stata anche l’occasione per conoscere Lund e Nedelcearu. Mercato? Sono contento dell’arrivo di Blin che si è già integrato. Brunori? Aveva un problemino ma niente di che, spero di averlo per la prossima. Ora godiamoci la sede del City, c’è tutto per allenarsi. Dobbiamo arricchirci di questo per poi tornare nel nostro mondo che è il campionato italiano. Anche la prossima sarà difficile ma abbiamo una settimana di tempo per prepararci».