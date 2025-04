Quotidiano di Puglia: “Il Bari è meraviglioso. L’inzuccata di Simic manda ko il Palermo”

Davide Abrescia per il Quotidiano di Puglia racconta la serata vibrante vissuta al San Nicola, tra contestazioni e gioie inaspettate. Il Bari, sporco e vincente come non si vedeva da tempo, ha superato il Palermo 2-1 grazie ai gol di Maggiore e Simic, tornando prepotentemente in zona playoff.

Una partita che ha riacceso non solo la classifica, ma anche il San Nicola, tornato a vibrare al gol del difensore sloveno nel finale. Longo sceglie il 3-5-2 con Lasagna e Falletti davanti, e dopo appena sette minuti è il Bari a passare: errore di disimpegno di Gomes, Favasuli serve Maggiore che, tutto solo, insacca. Un’esultanza appena accennata, con il tifo ancora in sciopero per i primi venti minuti in protesta contro la società («Devi vendere» il coro ripetuto).

Il Palermo, però, reagisce immediatamente: al 16’ Pohjanpalo sfrutta una palla vagante in area e sigla il pareggio, il suo nono gol in nove partite. Da lì in poi, la partita si fa più equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra, fino a un primo tempo frizzante chiuso sull’1-1.

Nella ripresa, meno emozioni fino al 70′, quando Falletti innesca Lasagna, che si divora una clamorosa occasione davanti ad Audero. Longo allora cambia: dentro Bellomo e Bonfanti per dare nuova linfa. Ed è proprio su un perfetto corner di Bellomo che Simic, con un’incornata precisa, regala il 2-1 che fa esplodere il San Nicola.

Nonostante la contestazione continua della Curva Nord, la squadra di Longo ritrova compattezza, identità e una vittoria che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale nella corsa playoff. Adesso il Bari è ottavo, a un solo punto dal Palermo, e la serata contro i rosanero potrebbe davvero essere ricordata come un crocevia decisivo della stagione.