De Laurentiis sostiene il Bari: il messaggio social dopo la vittoria contro il Palermo

Nonostante il clima di contestazione che ha accompagnato la serata del San Nicola, il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha voluto lanciare un chiaro messaggio di sostegno alla squadra. Presente allo stadio per assistere alla vittoria contro il Palermo, ha pubblicato una Instagram Story celebrativa, condividendo il risultato finale con un sottofondo musicale d’eccezione.

La canzone scelta è stata “You Shook Me All Night Long” degli AC/DC, un classico del rock, tradotto come:

“Mi hai scosso per tutta la notte”.

Un messaggio che sembra voler caricare ulteriormente l’ambiente, esprimendo entusiasmo per la prestazione della squadra, nonostante il momento delicato nel rapporto tra la tifoseria organizzata e la proprietà.