Finalmente Osimhen: clausola rescissoria pagata e finisce la telenovela | La maglia n° 9 è tutta sua

Victor Osimhen è il primo grande colpo del calciomercato estivo: il top club ha pagato la sua clausola rescissoria ed è pronto ad affidargli la casacca numero 9.

Il centravanti Victor Osimhen sarà uno dei pezzi pregiati della sessione estiva di calciomercato. Il bomber, attualmente in forza al Galatasaray, dove è approdato dal Napoli con la formula del prestito, al 99,9 per cento lascerà la Turchia per fare ritorno in quel di Castel Volturno. Non per rimanerci, però.

Il nigeriano transiterà soltanto dalla Campania, per poi imbarcarsi verso una nuova, incredibile avventura calcistica. Su di lui si sono posati gli occhi di numerosi top club, ma uno in particolare avrebbe piazzato l’affondo decisivo, chiudendo anzitempo la trattativa e scrivendo la parola fine in calce a quella che prometteva di diventare una vera e propria telenovela.

La società in questione ha deciso di rompere gli indugi e sarebbe intenzionata a versare quanto prima nelle casse di Aurelio De Laurentiis l’importo della clausola rescissoria. Stiamo parlando, nello specifico, di circa 65 milioni di euro, equivalenti a 55 milioni di sterline e a 71 milioni di dollari.

L’affare sarebbe ormai in dirittura d’arrivo e i fiori d’arancio sono prossimi a sbocciare: il matrimonio si farà e per il promesso sposo Osimhen è già pronto un grandissimo regalo. Non ci riferiamo, nello specifico, al contratto che presto siglerà, bensì alla maglia numero 9 che gli sarà assegnata e che accompagnerà le sue giocate e le sue reti.

PRESO OSIMHEN: il top club paga la clausola rescissoria

L’Italia ha imparato a conoscere il fiuto del gol dell’africano ai tempi del Napoli, che ha trascinato alla conquista del suo storico terzo scudetto a suon di esultanze e prestazioni da urlo. In Turchia, l’attaccante ha confermato il suo valore straordinario, ritagliandosi uno spazio importante nella lista dei desiderata dei team più forti del pianeta.

Il ventiseienne ha messo a referto 28 gol in 32 partite con il Galatasaray in questa stagione, mentre nei suoi quattro anni trascorsi all’ombra del Vesuvio ha viaggiato su una media superiore a un gol ogni due partite.

Maglia numero 9 e ricco contratto: Victor Osimhen approda in una big

Come riportato dai media d’Oltremanica, il Liverpool avrebbe scelto Victor Osimhen per sostituire Darwin Núñez, ormai quasi sicuro di lasciare i Reds in estate.

L’ex trascinatore del Napoli rispecchia il profilo ideale per il reparto offensivo della compagine di Arne Slot, che sarà senza dubbio tra le più attive in materia di trasferimenti nei prossimi mesi, dato che anche Diogo Jota e Luis Diaz potrebbero salutare il gruppo. Il colombiano, in particolare, è finito nel mirino delle squadre saudite e, in caso di offerta faraonica, trattenerlo sarebbe un’impresa ai limiti dell’impossibile.