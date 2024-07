Sassuolo, Grosso: «Ci stiamo aiutando. Tutti giocheranno per batterci»

Il tecnico del Sassuolo, Grosso, è intervenuto al termine dell’amichevole vinta dal Sassuolo contro il Trento.

«Abbiamo fatto tanti allenamenti, stiamo lavorando per ricostruirci in vista di un campionato difficile. Quando c’è una competizione è sempre importante fare bene e giocare per vincere, è importante anche il modo in cui si fa e stiamo cercando di farlo nella maniera giusta. Ci stiamo aiutando, e stiamo cercando di sostenerci nelle difficoltà, dobbiamo essere bravi a costruire fondamenta solide e trasformare i vari punti interrogativi presenti in punti esclamativi e lavorare con massima attenzione prima di un campionato che si avvicina sempre di più. Abbiamo una rosa lunga, le scelte sono relative per il momento. Dobbiamo essere bravi a trovare chi ha la voglia e l’entusiasmo necessari per affrontare una stagione in cui tutti giocheranno per batterci».