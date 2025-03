Saverino: «Spezia? Deve vincere e sperare in alcuni passi falsi del Pisa»

A CalcioSpezia.it ha parlato Davide Saverino, ex centrocampista tra le altre anche dello Spezia. L’ex calciatore si è espresso sul momento del campionato cadetto:

Qual è il suo pensiero sulla lotta promozione?

«Ci sono 24 punti in ballo e uno ci deve credere fino alla fine. La lotta ovviamente è da fare sui nero azzurri, perché al Sassuolo manca solo la matematica per essere promosso e Grosso ha ai suoi ordini una squadra quasi già pronta per il massimo campionato. Lo Spezia ora ovviamente non può fare altro che vincere più partite possibili e sperare in alcuni passi falsi del Pisa. Anche Inzaghi, a essere sincero, ha fatto un gran lavoro a Pisa, ma la squadra partiva inizialmente con obiettivi di alta classifica rispetto allo Spezia. Lo scontro diretto vinto in rimonta in casa deve dare la spinta giusta ed è anche un’arma importante in caso di arrivo a pari punti.»