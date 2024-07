Corriere dello Sport: “I gol di Tutino per Grosso. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Dopo gli arrivi di Simone Bastoni (28) e Joseph Ceesay (26), adesso il Cesena prova a stringere per Mirko Antonucci (25): trattativa con lo Spezia è ben avviata da tempo. In attacco si cerca un partner per Cristian Shpendi (21): Sydney Van Hooijdonk (24) del Bologna è stato proposto. La suggestione di un ritorno di Stiven Shpendi (21) dall’Empoli per ora resta tale. La Reggiana deve decidere se riportare dal Genoa Manolo Portanova (24) e Filippo Melegoni (26). Con la Fiorentina si continua a parlare di Lorenzo Lucchesi (21), mentre per la porta c’è sempre Filippo Rinaldi (21). Valutato l’islandese Hjörtur Hermannsson (29), difensore in uscita dal Pisa.

SALERNITANA IN AZIONE. Grigoris Kastanos (26) al Verona. Il cipriota sta trovando l’accordo economico con l’Hellas. Alla Salernitana arriva in prestito Yayah Kallon (23), esterno offensivo della Sierra Leone, mancino, la scorsa stagione al Bari. Oggi o domani l’ufficializzazione dell’operazione, che frutterà 1 milione alla Salernitana. Il ds Petrachi si concentrerà poi sul difensore centrale, già bloccato e top secret. Boulaye Dia (27) desidera da un anno andare in Premier League. Il ds granata sta provando ad accontentarlo. Tempo fa si era fatto avanti il West Ham. Sullo sfondo resta l’interesse della Lazio, ma il direttore sportivo Fabiani vorrebbe inserire nell’operazione contropartite tecniche. Piacciono della Cremonese il terzino destro Paolo Ghiglione (27) e il trequartista Cesar Falletti (31). Sondaggio col Bari per Mattia Maita (29). Lassana Coulibaly (28) viene valutato con interesse da Empoli e Udinese.

PRIMI GOL DI PITTARELLO. Nella gara disputata ieri pomeriggio nel ritiro valdostano di Morgex col Chisola (serie D), i giallorossi di Caserta sono andati a segno tre volte con Pompetti e doppietta, sempre nel primo tempo, di Filippo Pittarello, all’esordio con la nuova maglia e subito in evidenza. Nella ripresa si sono visti anche Iemmello e Biasci. Fermi Koutsoupias e Compagnon. Il ds Polito, intanto, ha perfezionato una doppia operazione: Umberto Morleo (19) va in prestito al Messina, mentre dalla Juventus NG arriva Riccardo Turicchia (21). Il mercato del Bari in una fase di riflessione. Ma intanto il ds Magalini ha l’accordo per Andrade Nicolas (36), il portiere brasiliano che il Pisa non cederà prima di aver fatto svolgere le visite mediche ad Adrian Semper (26) acquistato per 2 milioni di euro dal Como. Ieri, intanto, la squadra di Inzaghi ha battuto in amichevole la Pro Patria con i gol al 22’ pt di Esteves; al 10’ st di Bonfanti e al 32’ st di Mlakar.

INTRIGO TUTINO. C’è l’accordo tra il Sassuolo e il Cosenza per il trasferimento di Gennaro Tutino (28), ma la Sampdoria continua a corteggiare l’attaccante. Carnevali è deciso a chiudere in fretta. Verso il Torino Josh Doig (22) e Martin Erlic (26) che hanno trovato l’intesa per trasferirsi in granata. Una volta ceduti i due difensori, Cas Odenthal (24) sarà pronto a sbarcare in Emilia dal Como. Lo Spezia ha sospeso il dt Macia che non dirigerà più l’area tecnica.