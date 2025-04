Violazioni del FFP: slitta il verdetto sulle accuse al Manchester City

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, il verdetto nella storica battaglia legale tra la Premier League e il Manchester City, relativa alle 115 presunte violazioni delle norme sul Fair Play Finanziario (FFP), subirà un ulteriore rinvio di alcune settimane. Il club è sospettato di non aver collaborato in modo adeguato con le indagini condotte dalla Lega. A dicembre si è già tenuta un’udienza segreta davanti a una commissione indipendente, dopo quasi tre mesi di intensi dibattiti legali presso l’International Dispute Resolution Centre di Londra. Inizialmente si ipotizzava che una decisione potesse arrivare all’inizio della primavera, ma ora appare sempre più improbabile che il caso si concluda prima dell’estate.

