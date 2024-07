Corriere dello Sport: “Il Palermo cresce bene. Adesso il club prepara alternativa a Brunori”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Palermo e il mercato per sostituire Brunori, sempre più distante dai rosanero.

Due amichevoli di prestigio, con avversarie di categoria superiore come il Monza e il Leicester appena tornato in Premier League, entrambe vinte con lo stesso punteggio e marcatore (1-0, rete di Di Francesco), sono state un buon test per il nuovo Palermo. Tuttavia, come affermato da Alessio Dionisi, certi risultati durante l’estate valgono relativamente poco, specialmente considerando anche la sconfitta per 1-0 contro gli svizzeri del Rapperswil, una squadra di terza serie.

Nonostante ciò, queste partite hanno avuto un impatto positivo sia sul morale che sulla costruzione della squadra, che è ancora in corso. Il Palermo si basa attualmente sullo scheletro della scorsa stagione, mantenendo la maggior parte dell’organico e aggiungendo nuovi elementi giorno dopo giorno. Dionisi si è dichiarato soddisfatto della compattezza della squadra, sottolineando la capacità di soffrire contro formazioni forti come il Leicester e l’importanza di rimanere tranquilli e fiduciosi nei propri mezzi. Ha elogiato anche la solida base societaria e l’affetto dei tifosi, presenti numerosi anche in Inghilterra. Ha menzionato con entusiasmo l’arrivo di Blin.

La società ha chiarito l’assenza del capitano Brunori, smentendo le voci su un infortunio diplomatico e spiegando che un piccolo problema fisico gli ha impedito di partecipare alla partita contro il Leicester. Dionisi ha confermato che Brunori sarà disponibile per la prossima amichevole contro l’Oxford, sottolineando l’importanza di accumulare minuti di gioco per il capitano. Brunori ha svolto un lavoro personalizzato a Manchester, ma il suo futuro rimane incerto, con il Palermo che prepara un’alternativa in assenza di una proposta soddisfacente.

Contro il Leicester, Dionisi ha iniziato con Di Francesco nel ruolo di falso nueve, per poi inserire Henry, che ha partecipato all’azione del gol. Si prevede ancora qualche intervento nel reparto offensivo, con l’arrivo del giovane francese Appuah che dovrebbe aggiungere ulteriore qualità all’attacco.