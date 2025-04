RIUNIONE URGENTE ALLA PINETINA | Assegno da 100 milioni di euro, che facciamo? Marotta e Inzaghi sono sconvolti

Mega offerta per il top player nerazzurro, che fa tremare Marotta, Inzaghi e tutto l’ambiente: 100 milioni di euro sono davvero una bella cifra.

Come spesso accaduto negli ultimi anni, l’Inter sta disputando una stagione importante. La compagine nerazzurra è in corsa su tutti i fronti, e spera di portare a casa quanti più trofei possibili. Merito come al solito di una grande programmazione della società, così come di mister Simone Inzaghi, che riesce sempre a far rendere al meglio la squadra.

È ovvio però che grandi complimenti vanno fatti anche ai calciatori. La rosa interista presenta elementi di livello assoluto, che giocano alla grande e risultano sempre decisivi. È chiaro però che su di essi pende il forte interesse delle principali big in giro per il mondo. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore sono arrivate delle terribili notizie in quel di Appiano Gentile.

Un top player della Beneamata è diventato il primo obiettivo di un’altra società, che è pronta a mettere sul piatto una proposta stratosferica, di ben 100 milioni di euro. Il presidente Beppe Marotta e mister Simone Inzaghi sono già nel panico, così come tutto l’ambiente interista, che teme di perdere un campione assoluto.

Super offerta ad Appiano Gentile

Come dicevamo in precedenza i top player che fanno parte della rosa nerazzurra sono diversi. Uno dei principali però è senza dubbio Nicolò Barella. Calciatore totale, in grado di abbinare quantità e qualità, il centrocampista della nazionale azzurra da tempo è corteggiato dalle principali big europee.

Ed è proprio su questo tema che nelle scorse ore è arrivata una clamorosa indiscrezione, che vedrebbe una società aver messo sul piatto una proposta di circa 100 milioni di euro.

Chi ha inviato questa proposta?

Al momento non è noto chi avrebbe potuto pensare ad una proposta di questo tipo. I club che ammirano Barella sono tanti, dal Liverpool al Real Madrid, passando per quelli arabi, ma non ci sono indicazioni in merito.

È chiaro però che ad oggi, al netto del fatto che tale indiscrezione sia vera oppure no, un interrogativo sorge spontaneo? Cosa farebbe la società nerazzurra davanti ad un’offerta di questo calibro? Marotta e company farebbero meglio a porsi subito questa domanda.