Palermo beffato al San Nicola: rosanero sconfitti 2-1 dal Bari

Beffa amarissima per il Palermo al San Nicola. Nell’anticipo della 33ª giornata di Serie B, i rosanero cadono al fotofinish contro il Bari, che si impone 2-1 grazie a un gol di Simic al 90′. Una sconfitta che brucia, arrivata dopo una gara equilibrata e, per lunghi tratti, ben gestita dalla squadra di Alessio Dionisi.

Primo tempo vivace: il Palermo risponde al vantaggio del Bari

La partita parte subito in salita per il Palermo: dopo soli sei minuti, un errore sanguinoso di Ranocchia in fase di impostazione spalanca la porta a Maggiore, che batte Audero e firma l’1-0 per i padroni di casa. I rosanero accusano il colpo, ma riescono a riorganizzarsi e trovano il pari al 18’: Ranocchia si riscatta servendo a Pohjanpalo il pallone dell’1-1.

Il primo tempo prosegue su buoni ritmi. Il Palermo sfiora il vantaggio con una combinazione tra Brunori e Pohjanpalo, mentre il Bari risponde con Falletti e Dorval, fermati da un attento Audero. Al 37’ i siciliani avrebbero anche trovato il 2-1 con ancora Pohjanpalo, ma l’arbitro annulla per un dubbio fallo di Magnani su Radunovic, con il VAR che conferma la decisione lasciando grandi polemiche.

Secondo tempo senza grandi emozioni, poi il crollo finale

La ripresa vede un Palermo più propositivo, ma poco incisivo. Le occasioni latitano da entrambe le parti: un colpo di testa di Brunori respinto da Radunovic e qualche tentativo da fuori area non bastano ai rosanero per sbloccare il risultato.

Quando la partita sembrava destinata a chiudersi sull’1-1, ecco la beffa: al 90′, sugli sviluppi di un’azione confusa, è Simic a trovare la zampata vincente, battendo Audero e regalando i tre punti al Bari. Nel finale, nonostante i quattro minuti di recupero, il Palermo non riesce più a reagire. I rosanero escono sconfitti dal San Nicola con il Bari che si avvicina in classifica.

SECONDO TEMPO

90’+4′ – Termina qui la gara.

90′ – Quattro minuti di recupero.

90′ – Gol Bari. Simic porta avanti i suoi battendo Audero.

88′ – Altro cambio per Dionisi: Diakité prende il posto di Pierozzi.

86′ – Calcio d’angolo per il Palermo: Ranocchia mette in mezzo, la palla finisce tra i piedi di Vasic che calcia da lontano ma finisce fuori.

83′ – Bellomo e Benfanti appena entrati mettono pressione al Palermo: il numero 11 viene servito in area e conclude in porta, attendo Audero.

81′ – Poche emozioni in questo secondo tempo quando siamo arrivati a poco meno di 10′ dalla fine.

80′ – Cambia anche Longo: Oliveri e Favilli entrano al posto di Favasulli e Maita.

77′ – Primi cambi per il Palermo: Brunori lascia il posto ad Insigne. Vasic prende il posto di Verre.

72′ – Doppio cambio per il Bari: fuori Falletti e Lasagna, dentro Bonfanti e Bellomo.

69′ – Contropiede insidioso del Bari con Lasagna che finisce quasi a tu per tu con Audero: il numero 15 calcia ma il portiere rosanero non si lascia sorprendere.

64′ – Palermo in avanti: scambio tra Brunori e Lund che porta Ranocchia a calciare ma la palla finisce fuori.

60′ – Si accende la gara: da un’azione di attacco del Palermo orchestrata da Lund e Pohjanpalo Dorval esce fuori dalla propria difesa e parte in contropiede.

56′ – Brunori si ritrova in mezzo all’area stacca di testa in direzione Radunovic, il portiere avversario mette in angolo.

53′ – Blin da fuori area riceve palla dalla parata di Radunovic, il numero 28 calcia di prima intenzione ma la palla è alta.

52′ – Fallo su Magnani, Favasuli viene ammonito.

47′ – Il match riprende con il Bari in avanti: Maggiore entra in area e calcia ma per Audero è facile parare.

46′ – Riprende il match senza cambi.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – Termina qui il primo tempo.

45′ – un minuto di recupero

37′ – Pohjanpalo segna il raddoppio ma l’arbitro ferma il gioco per presunto fallo di Magnani su Radunovic. L’episodio lascia qualche dubbio. Dopo un breve check al Var l’arbitro conferma la propria decisione.

33′ -Bari pericoloso con Dorval che servito da Falletti calcia sul primo palo ma trova Audero a parare di piede.

28′ – Il Bari ancora in avanti: Maita prova a servire Lasagna in area ma la difesa rosanero è attenta.

26′ – Falletti calcia ancora dalla lunga distanza ma la palla termina fuori.

23′ – Il Palermo prova a ripetersi con Brunori che serve Pohjanpalo al centro dell’area di rigore, ma il finlandese non controlla bene.

18′ – Gooool Palermo! Pohjanpalo pareggia i conti approfittando un suggerimento di Ranocchia, il finlandese mette a segno il gol del pari.

11′ – Il Palermo ci prova a reagire con Pohjanpalo che serve Pierozzi in area ma l’esterno rosanero viene anticipato da un avversario.

6′ – Il Bari la sblocca con Maggiore. Ranocchia perde palla in area di rigore e il numero 21 ne approfitta battendo Audero.

4′ – Bari all’attacco: Falletti tira da fuori area, il tiro viene deviato e bloccato da Audero.

1′ – Inizia il match al San Nicola.

IL TABELLINO

BARI: 1 Radunovic, 3 Mantovani, 4 Maita (C), 15 Lasagna (Dal 72′ Bonfanti), 17 Maiello, 19 Falletti (Dal 72′ Bellomo), 21 Maggiore, 27 Favasuli, 44 Simic, 55 Obaretin, 93 Dorval. A disposizione: 22 Pissardo, 45 Marfella, 7 Oliveri, 9 Novakovich, 10 Bellomo, 11 Bonfanti, 13 Tripaldelli, 20 Pereiro, 23 Vicari, 25 Pucino, 94 Saco, 99 Favilli. Allenatore: Longo.

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund, 4 Baniya, 6 Gomes, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 19 Pohjanpalo, 24 Magnani, 26 Verre, 27 Pierozzi, 28 Blin. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 7 Di Mariano, 11 Insigne, 14 Vasic, 18 Avena, 20 Henry, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 25 Buttaro. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Bonacina (Bergamo).

AA1: Cipriani (Empoli).

AA2: Arace (Lugo di Romagna).

IV UFFICIALE: Grasso (Ariano Irpino).

VAR: Pairetto (Nichelino).

AVAR: Maggioni (Lecco).

MARCATORI: Maggiore al 6′, Pohjanpalo 18′

NOTE: ammoniti Magnani, Favasuli