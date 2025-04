Conference League. il Chelsea vince 3 a 0 in casa del Legia Varsavia e vede le semifinali

Il Chlesea di Enzo Maresca si conferma la favorita assoluta per la vittoria della Conference League e lo dimostra sul campo del Legia Varsavia. I blues, in occasione del quarto di finale di andata del torneo, rifilano un tris ai polacchi e vincono 3 a 0, avvicinandosi sempre di più alla fase successiva

Primo tempo noioso e a ritmi bassi, mentre nella ripresa i londinesi rientrano in campo con un piglio diverso e, grazie a un pasticcio di Tobiasz in respinta corta, arriva lo 0-1 siglato dal 2006 Tyrique George: giornata particolare per lui visto che questo sigillo vale anche la sua prima firma nel calcio professionistico. Subito dopo il subentrato Madueke sigla una doppietta e mette sempre più in discesa la strada verso la qualificazione alle semifinali, nonostante il rigore sbagliato da Nkuku al 73′.