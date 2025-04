Europa League: la Lazio cade in Norvegia, il Bodo Glimt vince 2 a 0 e si aggiudica il quarto di andata

Una brusca frenata che potrebbe compromettere l’intero cammino europeo. La Lazio esce sconfitta dal confronto in casa del Bodo Glimt e perde 2 a 0 il quarto di finale di andata di Europa League.

Primo tempo deludente da parte dei biancocelesti, sottomessi dai padroni di casa che provano a impensierire Mandas con qualche tentativo. Nella ripresa i norvegesi aumentano il ritmo, mandano in tilt gli uomini di Baroni e già al 47′ Blomberg serve in area Saltnes, che con un colpo da biliardo firma l’1 a 0. I capitolini non reagiscono, se non con un tiro in curva di Vecino al 67′, e i norvegesi li puniscono ancora al 69′. Saltnes, servito dall’ex Milan Hauge, viene innescato in area di rigore e realizza la doppietta personale che vale il definitivo 2 a 0.

La prossima settimana, giovedì 17 aprile, allo stadio Olimpico di Roma la Lazio dovrà ribaltare il risultato incassato oggi in Norvegia se vorrà evitare l’eliminazione dall’Europa.