“VOGLIONO COMPRARE LA JUVENTUS”: arrivano gli arabi e si scatena l’inferno | Allarme rosso a Torino

Bomba clamorosa dalla Continassa: il club bianconero sta per passare in mano agli sceicchi, pronti a investire pesantemente.

Negli ultimi anni, gli investitori arabi hanno rivoluzionato il mondo del calcio europeo attraverso ingenti investimenti nei principali club del continente. Paesi come Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita hanno acquisito quote o il controllo totale di squadre prestigiose, trasformandole in potenze finanziarie e sportive.

Uno degli esempi più noti è il Paris Saint Germain, acquistato nel 2011 dal fondo sovrano del Qatar, che ha portato il club francese a livelli mai visti prima grazie all’acquisto di stelle come Neymar, Messi, Mbappé. Anche il Manchester City ha beneficiato dell’ingresso degli investitori arabi, che hanno trasformato la squadra in una delle più dominanti in Premier e anche in Europa.

A breve però anche la Serie A potrebbe assistere all’approdo dei fondi arabi nel calcio. E a beneficiare di ciò potrebbe essere proprio la Juventus. A quanto pare infatti alcuni investitori sono ben decisi a comprare la società torinese, scatenando un vero e proprio allarme rosso.

Gli arabi vogliono comprare la Juventus

”Pif ha comprato il Newcastle, ma non è una squadra con cui puoi esercitare quel soft power che i sauditi intendono esercitare attraverso lo sport. I sauditi cambiano molto velocemente i loro punti di vista, in questo momento sono più focalizzati per far sì che ogni partnership abbia un ritorno sul territorio. Visti i rapporti tra il nostro governo e quello saudita non escluderei che un domani Pif possa tornare a guardare squadre come Inter, Milan o Juventus”.

Con queste parole riportate da Tuttosport, Marco Samaja, amministratore delegato della parte italiana della banca d’affari internazionale Lazard, ha lanciato una vera e propria bomba per il possibile ingresso degli arabi nel calcio italiano. Ed è proprio la Juventus ad oggi la squadra citata che potrebbe essere realmente comprata dal fondo Pif.

Elkann stende il tappeto rosso?

Ultimamente con grande insistenza, visti anche i risultati ottenuti in stagione, si è parlato di una possibile cessione della Juventus da parte di John Elkann.

Tuttavia al momento questa sembra solo un’ipotesi, ma qualora un fondo come quello PIF dovesse realmente bussare alla porta della famiglia Agnelli, forse le cose potrebbero andare diversamente.