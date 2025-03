ULTIM’ORA – “Deve sottoporsi a un intervento al tendine”: STAGIONE FINITA IN TRAGEDIA | Operato d’urgenza

Pessime notizie per il club, il calciatore alza “bandiera bianca”: brutto infortunio, la sua stagione finisce qui

Una vera e propria tegola quella che ha ricevuto, nelle ultime ore, il club. Uno dei suoi punti di riferimento è stato costretto ad alzare la classica “bandiera bianca” visto che è rimasto vittima di un brutto infortunio.

Tanto è vero che la sua stagione sportiva, nonostante debba ancora giungere al termine visto che mancano 9 giornate di campionato, si può considerare già conclusa. Per il dispiacere dei tifosi ed anche di coloro che, in ottica Fantacalcio, avevano deciso di puntare su di lui.

Secondo quanto riportato dalle ultime informazioni pare che il calciatore, nei prossimi giorni, si sottoporrà ad un delicato intervento. Se il tutto dovesse andare per il meglio inizierà con la fase di recupero che lo terrà impegnato per diversi mesi.

Un intervento tutt’altro che semplice visto che dovrà essere operato al tendine. Nel frattempo non si sono fatti attendere i messaggi di vicinanza e di affetto da parte dei suoi compagni di squadra e dello stesso club.

Brutto infortunio, la sua stagione è già finita: operato d’urgenza

La scalata del Como, verso una tranquilla salvezza, continua senza problemi. Anche se, nelle ultime ore, mister Fabregas ha ricevuto una pessima notizia dall’infermeria: l’infortunio di Alberto Dossena è più grave del previsto. Tanto è vero che l’ex Cagliari è stato costretto, in anticipo, a chiudere i battenti e la stagione. Per i prossimi (almeno) 6 mesi il centrale difensivo resterà fermo ai box. Solamente a partire dal prossimo campionato potrà ritornare a disposizione.

La speranza, ovviamente, per i lanari è che possa ritornare ancora una volta in Serie A. Nel comunicato, emanato dal club lombardo, è stato precisato che gli esami strumentali, a cui si è sottoposto il calciatore, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro. Come riportato in precedenza, nelle prossime ore, Dossena verrà sottoposto ad intervento chirurgico presso la clinica “Poliambulanza di Brescia”.

Serie A, tegola per il club: infortunio più grave del previsto, stagione finita

Molto probabile, a questo punto, che nel resto della stagione sportiva il suo posto verrà preso da Edoardo Goldaniga. L’obiettivo dei lanari è quello di raggiungere, quanto prima, la salvezza.

Per la prossima stagione, invece, il club è pronto a puntare decisamente in alto. Magari riuscire a conquistare un posto in Europa, che la piazza non ha mai vissuto né assaporato.