ULTIM’ORA – “60 PUNTI DI PENALIZZAZIONE: RETROCESSIONE MATEMATICA”: dritti in Serie B | Violate 115 norme del regolamento Federcalcio

Penalità enorme per il club, che finisce dritto dritto in Serie B dopo la violazione di oltre 115 norme del regolamento della Federazione.

Le penalizzazioni in classifica delle squadre sono provvedimenti disciplinari adottati dalle federazioni sportive per sanzionare irregolarità o violazioni regolamentari. Queste possono derivare da diversi motivi, come problemi finanziari, violazioni amministrative, mancato rispetto delle norme sul fair play finanziario o coinvolgimento in scandali sportivi, come ad esempio il calcioscommesse.

Episodi celebri includono la penalizzazione della Juventus nel 2006 per lo scandalo Calciopoli, che portò alla revoca di titoli e alla retrocessione in Serie B. Più recentemente, altre squadre hanno subito penalizzazioni per irregolarità finanziarie o mancato rispetto dei regolamenti economici imposti dalle autorità sportive. Sempre la stessa Vecchia Signora ad esempio qualche anno fa ne ha subita un’altra dovuta alla questione plusvalenze.

A breve però un altro top club assoluto rischia di rimanere invischiato in una situazione di questo tipo. Addirittura questo potrebbe dover subire una penalizzazione di ben 60 punti in classifica dovuta alla violazione di ben 115 norme della Federcalcio, che ne causerebbe la retrocessione automatica in Serie B. Vediamo però nello specifico di quale club si tratta e che cosa è accaduto.

Mazzata tremenda per il club

In Serie A nella stagione attuale sono diverse le squadre di alto livello finite nel mirino della giustizia sportiva per varie ragioni. Il Milan e l’Inter per il caso ultras, con i nerazzurri che vengono costantemente accusati anche di altre irregolarità dal punto di vista finanziario e non solo. Anche Napoli e Roma poi, per la questione plusvalenze, rischiano grosso.

All’estero però c’è una big che rischia di subire una sanzione di oltre 60 punti di penalizzazione in classifica, senza contare poi le varie multe e tutto il resto. Stiamo parlando del Manchester City, che da tempo è nel mirino della Federazione per incongruenze di vario tipo.

L’annuncio gela i tifosi

”In base ad alcune indiscrezioni che arriva dall’Inghilterra, il Manchester City rischia una una penalizzazione che va dai 60 ai 100 punti in classifica e quindi porterebbe ad una matematica retrocessione in seconda divisione. Sui Citizens pendono almeno 115 accuse e nelle prossime settimane si saprà qualcosa in più sul verdetto finale”.

Così ha riportato fanpage in un proprio articolo nei giorni scorsi. Staremo a vedere se le cose andranno realmente così, oppure se ci saranno novità diverse. La cosa certa al momento è che i Citizens non se la stanno passando granché bene.