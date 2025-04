Salernitana, tegola Bronn: lesione muscolare dopo la sconfitta contro il Palermo

La sconfitta contro il Palermo si fa più pesante del previsto per la Salernitana. Oltre a non aver conquistato punti importanti in ottica salvezza, i granata perdono anche Dylan Bronn. Uscito anzitempo nel corso della partita contro i rosanero, il giocatore dei campani – si legge su Salernitananews.it – ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro, che lo costringerà a chiudere in anticipo il suo campionato. Soltanto in caso di playout, il difensore potrebbe tornare in campo prima della prossima stagione, anche se le speranza in merito al suo recupero restano minime

