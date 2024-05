Iovine: «Bravo e fortunato ad arrivare in A col Como» (FOTO)

Alessio Iovine, esterno destro comasco del Como 1907, racconta della sua lunga carriera, iniziata nel 1999 all’età di 8 anni con la maglia BiancoBlu. Quest’anno è arrivato alla quinta stagione coi lariani, conclusasi con 26 presenze e 6 assist. Alessio manda un messaggio ai tifosi. Di seguito il post pubblicato dal Como attraverso i propri profili socila:

“Ho iniziato il mio percorso nel Como 1907 già da bambino, come si vede in una foto dei primi anni 2000. Poi, purtroppo, con il fallimento successivo all’ultima partecipazione alla Serie A, presi momentaneamente altre strade. Sono stato bravo e fortunato a ritrovarmi nel posto dove tutto era iniziato e soprattutto ad arrivare ai massimi livelli con questi colori. In questi 21 anni, i tifosi del Como 1907 ne hanno passate veramente di ogni. Avere oggi una società con un progetto serio come quello visto negli ultimi 5 anni deve essere una grandissima soddisfazione, raddoppiata dal fatto che abbiamo reso felici tutti i tifosi che sognavano e aspettavano un ritorno in Serie A”.

