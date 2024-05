Palermo, bimba di 5 anni molestata allo Zen: denunciato un 62enne

Incredibile quanto avvenuto allo Zen di Palermo nella giornata di ieri.

Un uomo di 62 anni è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico per aver provato a molestare una bambina, rischiando poi di essere linciato dalla folla.

Come si legge su “PalermoToday” l’uomo è stato scortato dai poliziotti e portato a fatica in commissariato dove è stato ascoltato a lungo. Quindi, a tarda serata, è stato accompagnato nei locali della Missione di Biagio Conte dove ha trascorso la notte.

Questa mattina il figlio lo ha raggiunto ma non l’ha trovato. L’uomo infatti se n’è andato di nascosto e si sarebbe reso irreperibile.

Secondo una prima ricostruzione ieri il 62enne si sarebbe abbassato i pantaloni per mostrare il pene a una bambina di 5 anni. La scena è stata notata da alcuni passanti che immediatamente sono intervenuti per allontanarlo. Per evitare di essere aggredito, subito dopo si è rifugiato all’interno di un’abitazione in via Agesia di Siracusa dove si sono concentrate decine di pattuglie di polizia con l’obiettivo di tenere sotto controllo la situazione.