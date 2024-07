Allarme rosso Osimhen: a rischio la clausola rescissoria | De Laurentiis ascolta sconvolto

Svolta improvvisa sulla questione riguardante la clausola presente nel contratto del nigeriano, che adesso è davvero a forte rischio.

Qualche mese fa, con precisione durante la pausa dovuta alle nazionali che si è tenuta a marzo, ricorderete tutti le parole di Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli, dal ritiro della sua Nigeria, fece capire in maniera chiara di volersene andare. Queste affermazioni non stupirono più di tanto i tifosi e gli addetti ai lavori.

In particolar modo il presidente partenopeo ha dato l’ok al suo trasferimento, ovviamente a patto che qualcuno si presentasse con i soldi della clausola rescissoria dal valore di 130 milioni di euro. Quando siamo giunti quasi ad agosto però ancora nessuno si è fatto sentire e ha messo sul piatto questa somma enorme.

Per questa ragione dunque adesso in casa napoletana sta cominciando a paventarsi un rischio enorme, che sta facendo tremare il numero uno del club azzurro. L’allarme ormai è scattato pienamente, e la clausola rescissoria presente sul contratto del bomber nigeriano pare ormai a forte rischio.

Che cosa sta succedendo sul fronte Osimhen?

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato parecchio di un forte interesse del PSG nei confronti del classe 1998, tanto che le basi per un suo trasferimento erano state già poste in maniera quasi definitiva, tanto che il giocatore aveva già trovato un accordo sullo stipendio con la società di Al Khelaifi. La realtà però si è rivelata molto diversa da queste semplici indiscrezioni.

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Paris ha presentato una proposta di circa 80 milioni di euro per comprare Osimhen. Offerta rispedita subito al mittente da ADL. Ma dopo il no del presidente azzurro le cose non sono migliorate. Il club parigino infatti non è disposto né a pagare i 130 mln della clausola di rescissione e né ad inserire il profilo tanto gradito al Napoli nella trattativa, ovvero il coreano Kang in Lee.

Napoli, per cedere Osimhen bisogna accontentarsi

Dopo che la trattativa con il PSG è entrata praticamente in una fase di stallo, dalle parti di Castelvolturno si è capita una cosa sola: per cedere Osimhen difficilmente si otterranno i soldi previsti dalla clausola rescissoria, che rischia praticamente di diventare inesistente.

Una bella botta per il patron Aurelio De Laurentiis, che sperava di incassare questa elevata somma dalla vendita del suo gioiello più prezioso.