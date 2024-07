OK il prezzo è giusto: 35 milioni per Soulé | Addio Juventus: firma immediata

Matias Soulé a un passo dalla cessione: pronta un’offerta da 35 milioni di euro per la Juventus.

La Juventus è indubbiamente fra le società di Serie A più attive in sede di calciomercato estivo. L’amministratore delegato bianconero, Cristiano Giuntoli, dopo aver portato a Torino Michele Di Gregorio, Douglas Luiz, Khéphren Thuram e Juan Cabal, ha promesso in conferenza stampa che regalerà a Thiago Motta ancora “almeno un rinforzo per reparto”.

Tuttavia, se da un lato la campagna acquisti è partita in modo energico, dall’altro le cessioni non sono state da meno: la Vecchia Signora ha salutato Kaio Jorge (accasatosi al Cruzeiro), Moise Kean (passato alla Fiorentina), Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior (trasferitisi all’Aston Villa) e gli svincolati Alex Sandro e Adrien Rabiot.

A breve dovrebbero sbloccarsi anche altre trattative in uscita, che coinvolgono soprattutto Szczesny, Rugani, De Sciglio, Arthur, McKennie e Milik, senza dimenticare la situazione altamente in bilico legata alla permanenza all’ombra della Mole Antonelliana di Federico Chiesa.

Nel novero dei possibili partenti figura anche Matias Soulé: l’argentino è finito nel radar di diversi club e Thiago Motta, pur esaltandone pubblicamente le qualità tecniche e l’applicazione dimostrata nelle prime sessioni di allenamento della nuova stagione, sa che il talento sudamericano può essere sacrificato sull’altare del bilancio, così da finanziare al tempo stesso altri possibili colpi in entrata.

Soulé verso l’addio alla Juventus: per Madama pronto un assegno da 35 milioni di euro

Non è un mistero il fatto che l’ex Frosinone sia in cima alla lista dei desiderata di Daniele De Rossi, che vorrebbe portarlo alla Roma per edificare attorno a lui il futuro dell’attacco giallorosso e consentirgli di maturare ulteriormente accanto a un vero e proprio gigante del ruolo, con cui condividerebbe il passato zebrato: Paulo Dybala.

Attenzione però alle sirene della Premier League: il Leicester gradirebbe moltissimo prelevare l’esterno offensivo della Juventus e inserirlo in rosa, ma l’insidia più pericolosa per le Foxes proviene proprio dalla terra d’Albione, in quanto in queste ore il West Ham è letteralmente piombato sul giocatore e punta a chiudere l’affare a stretto giro di posta.

West Ham, affondo decisivo per Soulé? La situazione aggiornata

Stando a quanto riferito dal quotidiano “Tuttosport”, gli intermediari sarebbero già all’opera per rendere effettivo nell’immediato il trasferimento a Londra dell’argentino, con gli Hammers pronti a offrire 35 milioni di euro alla Juventus.

Un’offerta che dalle parti della Continassa difficilmente potrebbero rifiutare, considerato che il tesoretto derivato dalla vendita dell’attaccante verrebbe a quel punto utilizzato per arrivare al tanto agognato Teun Koopmeiners. Gli addetti ai lavori sono sicuri che entro 48 ore gli inglesi recapiteranno ufficialmente la loro proposta: Cristiano Giuntoli attende pazientemente e, intanto, pianifica le prossime operazioni di mercato…