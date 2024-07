Di Marzio: “Pisa, quasi fatta per Semper. Nicolas verso il Bari”

Pisa molto attivo in queste ore di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, i nerazzurri sono quasi vicini ad Adrian Semper del Como. L’arrivo del portiere agevolerebbe la cessione di Nicolas al Bari, alla ricerca di un estremo difensore. Settimana prossima, invece, dovrebbe arrivare il via libera dell’Atalanta per Bonfanti, mentre restano vivi i contatti per Angori dell’Empoli

