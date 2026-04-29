Venezia, Dagasso: «Qui sto benissimo. Baldini? Come un padre per me»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
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Si avvicina la fine del campionato di Serie BKT 2025-26, ed il Venezia è ormai a tre punti dalla promozione in Serie A. Intervistato ai microfoni del programma Generazione Azzurra, il centrocampista dei lagunari, Matteo Dagasso, ha ripercorso le tappe della sua carriera, sottolineando l’ottimo rapporto con l’ex allenatore del Palermo ed attuale ct della nazionale, Silvio Baldini.

«Ho iniziato a tirare i primi calci al pallone nel settore giovanile del Pescara da piccolissimo, avevo quattro anni e mezzo – ha raccontato Dagasso -. Riuscire ad arrivare in prima squadra e centrare la promozione in Serie B è stato bellissimo»


Protagonista di quella promozione in Serie B con il Pescara anche l’ex allenatore del Palermo, Silvio Baldini, per cui Dagasso spende splendide parole: «Con lui e il suo staff c’è un grande rapporto, nell’anno in Serie C mi hanno responsabilizzato molto: il mister è come un secondo padre»

Il centrocampista ricorda la cavalcata playoff di quell’anno: «Ha rappresentato una emozione incredibile. Giocammo l’ultima partita con lo stadio pieno, davanti a 22.000 persone, c’era tutta la mia famiglia, i miei amici»

Dagasso adesso è molto vicino alla promozione in Serie A con il Venezia, a due giornate dal termine del campionato: «Qui mi sono trovato benissimo fin da subito. Anche se tutti i miei affetti sono a Pescara, spesso trovano il modo di salire e starmi vicino».

 

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