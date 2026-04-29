Cesari sulle designazioni di Tommasi: «Tanti big in Serie B. Il terremoto arbitrale non ha avuto alcuna ripercussione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
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Prime scelte sul fronte delle designazioni arbitrali per Dino Tommasi, fresco di nomina al posto di Gianluca Rocchi, accusato di frode sportiva. Le sue scelte sono state analizzate da Graziano Cesari, esperto arbitrale di Sportmediaset, che ha evidenziato i tanti big impegnati in Serie B.

«In Serie A Tommasi ha optato per tanti giovani come Bonacina e Mucera – ha spiegato Cesari -. Non si tratta di un caso visto che è stato presidente della Commissione Arbitri Interregionale nella gestione di Nicchi.


L’esperto arbitrale di Sportmediaset ha però sottolineato la presenza anche di arbitri più esperti: «Nella massima serie però vediamo anche fischietti più esperti per match delicati come Guida(Pisa-Lecce), Chiffi (Cremonese-Lazio) e Zufferli per Roma-Fiorentina»

Cesari evidenzia anche la folta presenza di fischietti internazionali in Serie B, dovuta ai tanti match delicati del penultimo turno: «Da sottolineare invece come Tommasi abbia mandato tanti fischietti internazionali in Serie B dove mancano due giornate e ci sono tanti match delicati nel penultimo turno. In questo weekeend vedremo all’opera tanti big come Mariani, Marcenaro, Marchetti e Colombo»

Infine, l’ex arbitro non ha dubbi: «Sicuramente possiamo dire che il terremoto che ha travolto il mondo arbitrale non ha avuto alcuna ripercussione sulle designazioni di Tommasi»

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