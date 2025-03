Amichevole U21, Italia-Olanda: c’è Desplanches dal 1′. Le formazioni ufficiali

L’Italia U21 di Carmine Nunziata scende in campo oggi alle 18.15 allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia per affrontare l’Olanda in un’amichevole di prestigio. Tra i pali, dal 1′, ci sarà il portiere rosanero Sebastiano Desplanches che come di consueto da diverso tempo difende stabilmente i pali degli azzurrini. Di seguito le formazioni ufficiali:

ITALIA U21 (4-3-3): Desplanches; Palestra, Coppola, Pirola, Turicchia; Fabbian Miretti, Ndour; Baldanzi, Gnonto, Koleosho. Ct: Nunziata.

OLANDA U21 (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Asante, Flamingo, Goes, Salah-Eddine; Proper, Banzuzi; Manhoeff, Fitz-Jim, Poku; Emegha.

CT. Reiziger.