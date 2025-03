Dalla Serie C… alla Nazionale: CONVOCATO PER L’AMICHEVOLE DI METÀ SETTIMANA | “Sto vivendo un sogno”

Svolta improvvisa nella carriera di questo calciatore, passato in poco tempo dalla Serie C alla convocazione in nazionale.

La pausa nazionali è entrata ormai nel vivo. In questi giorni le varie selezioni scenderanno in campo per gli impegni prefissati. Dalla Nations League alle partite di qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026, passando ovviamente per le sempre in voga amichevoli, utili agli allenatori per testare i giocatori e i vari schemi tattici.

Ovviamente per gli stessi calciatori indossare la maglia della propria nazionale, qualunque essa sia, è un vero e proprio privilegio. Tutti sin da bambini sognano che questo momento prima o poi arrivi, lasciando aperta dunque la speranza. E di conseguenza quando tale desiderio si realizza per davvero, la gioia è sempre enorme.

Lo è ancor di più però per coloro che partono dal basso, come questo importante nome che gioca nel Venezia in Serie A. Il ragazzo infatti in poco tempo è passato dal giocare in Serie C a farlo in nazionale. Questo infatti è stato convocato per l’amichevole di metà settimana, realizzando ovviamente un vero e proprio sogno. Vediamo però di chi si tratta.

Un sogno realizzato a suon di grandi prestazioni

Nonostante non abbia fatto un gran mercato sia in estate e nemmeno a gennaio, dove ha addirittura perso il miglior calciatore della squadra, il Venezia di Eusebio Di Francesco sta provando in tutti i modi a salvarsi, e sebbene sarà un’impresa difficile, ci proverà fino alla fine del campionato.

Merito di sicuro del tecnico, che sta facendo un gran lavoro e sta valorizzando diversi calciatori. Uno di questi è ad esempio Issa Doumbia. Centrocampista classe 2003 dalle grandi doti, arrivato in estate dall’Albinoleffe per circa un milione di euro, e che, soprattutto negli ultimi tempi, si è preso la maglia da titolare a suon di grandi prestazioni. Ma non è tutto, visto che il ragazzo ha conquistato anche quella della nazionale.

”Pensavo a uno scherzo”

Il centrocampista è stato convocato dalla nazionale azzurra under 21. E proprio a tal proposito TMW ha riportato le parole del ragazzo in merito alle emozioni provate per questa chiamata.

”Quando ho ricevuto la chiamata che mi informava della convocazione stavo dormendo. Pensavo a uno scherzo, poi ovviamente ho realizzato”.